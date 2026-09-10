UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Nantes

Visite guidée – Retour en enfance, Musée d’arts de Nantes, Nantes

jeudi 8 octobre 2026 · Musée d'arts de Nantes · Nantes

Visite guidée – Retour en enfance, Musée d’arts de Nantes, Nantes

Informations pratiques

Début
jeudi 8 octobre 2026
Fin
jeudi 8 octobre 2026
Lieu
Musée d'arts de Nantes
Adresse
10 rue Georges Clémenceau 44000 NANTES
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Tarifs : 12€ / 8€ / 4€ / 2,5€

Visite guidée – Retour en enfance Jeudi 8 octobre, 12h30 Musée d’arts de Nantes Loire-Atlantique

Tarifs : 12€ / 8€ / 4€ / 2,5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-08T12:30:00+02:00 – 2026-10-08T13:30:00+02:00
Fin : 2026-10-08T12:30:00+02:00 – 2026-10-08T13:30:00+02:00

Rendez-vous du midi – visite guidée au Musée d’Arts sur le thème de l’enfance

Divin enfant du Moyen-âge, adulte miniature des portraits royaux du XVIIe siècle ou objet d’une tendresse nouvelle à partir du XVIIIe siècle, l’enfant occupe une place de choix dans l’art occidental. Cette conférence interroge les différentes représentations de l’enfance à travers les siècles et ce qu’elles nous révèlent des évolutions de notre société.

Visite thématique proposée dans le cadre de l’édition 2026 de Décryptages consacrée au thème de l’enfance. Programme complet :https://cosmopolis.nantes.fr/evenements/decryptages-enfances

Musée d’arts de Nantes 10 rue Georges Clémenceau 44000 NANTES Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://museedartsdenantes.fr »}] [{« link »: « https://cosmopolis.nantes.fr/evenements/decryptages-enfances »}]
Visite proposée dans le cadre de « Décryptages – Enfance(s), grandir quelque part » à Cosmopolis du 09/09 au 11/10/2026

Portrait de fillette – Govert Flinck

À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)