Visite guidée – Retour en enfance, Musée d’arts de Nantes, Nantes
jeudi 8 octobre 2026 · Musée d'arts de Nantes · Nantes
Informations pratiques
Visite guidée – Retour en enfance Jeudi 8 octobre, 12h30 Musée d’arts de Nantes Loire-Atlantique
Tarifs : 12€ / 8€ / 4€ / 2,5€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-08T12:30:00+02:00 – 2026-10-08T13:30:00+02:00
Fin : 2026-10-08T12:30:00+02:00 – 2026-10-08T13:30:00+02:00
Rendez-vous du midi – visite guidée au Musée d’Arts sur le thème de l’enfance
Divin enfant du Moyen-âge, adulte miniature des portraits royaux du XVIIe siècle ou objet d’une tendresse nouvelle à partir du XVIIIe siècle, l’enfant occupe une place de choix dans l’art occidental. Cette conférence interroge les différentes représentations de l’enfance à travers les siècles et ce qu’elles nous révèlent des évolutions de notre société.
Visite thématique proposée dans le cadre de l’édition 2026 de Décryptages consacrée au thème de l’enfance. Programme complet :https://cosmopolis.nantes.fr/evenements/decryptages-enfances
Musée d’arts de Nantes 10 rue Georges Clémenceau 44000 NANTES Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://museedartsdenantes.fr »}] [{« link »: « https://cosmopolis.nantes.fr/evenements/decryptages-enfances »}]
Visite proposée dans le cadre de « Décryptages – Enfance(s), grandir quelque part » à Cosmopolis du 09/09 au 11/10/2026
Portrait de fillette – Govert Flinck
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