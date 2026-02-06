Visite guidée Ronde de nuit aux flambeaux

service animations, mairie de Lauzerte, 5 rue de la mairie Lauzerte Tarn-et-Garonne

Tarif : 9 – 9 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 21:30:00

fin : 2026-08-21 23:00:00

Date(s) :

2026-08-21

Découvrez la cité médiévale sous un autre jour ou plutôt sous la lueur des flambeaux !

Architecture, légendes, miracles, croyances de nos ancêtres vous seront dévoilés dans une ambiance intime et mystérieuse.

.

service animations, mairie de Lauzerte, 5 rue de la mairie Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 94 66 61

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the medieval city in a different light or rather, by torchlight!

Architecture, legends, miracles and the beliefs of our ancestors will be revealed to you in an intimate and mysterious atmosphere.

L’événement Visite guidée Ronde de nuit aux flambeaux Lauzerte a été mis à jour le 2026-02-06 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Serres en Quercy