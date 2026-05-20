Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Visite guidée Saint-Aubin-sur-Yonne Les changements au XIXe siècle Saint-Aubin-sur-Yonne

Visite guidée Saint-Aubin-sur-Yonne Les changements au XIXe siècle Saint-Aubin-sur-Yonne

Visite guidée Saint-Aubin-sur-Yonne Les changements au XIXe siècle Saint-Aubin-sur-Yonne mercredi 5 août 2026.

Ville : 89300 Saint-Aubin-sur-Yonne

Département : Yonne

Début : mercredi 5 août 2026

Fin : mercredi 5 août 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 6 6 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Saint-Aubin-sur-Yonne

Visite guidée Saint-Aubin-sur-Yonne Les changements au XIXe siècle

Saint-Aubin-sur-Yonne Yonne

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 20:00:00
fin : 2026-08-05 21:30:00

Date(s) :
2026-08-05

Découvrez l’histoire du village, transformé par le percement du canal de dérivation RDV 20h devant le lavoir   .

Saint-Aubin-sur-Yonne 89300 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 62 11 05  accueil@joigny-tourisme.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite guidée Saint-Aubin-sur-Yonne Les changements au XIXe siècle

L’événement Visite guidée Saint-Aubin-sur-Yonne Les changements au XIXe siècle Saint-Aubin-sur-Yonne a été mis à jour le 2026-05-20 par OT de Joigny et du Jovinien