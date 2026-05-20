Visite guidée Saint-Aubin-sur-Yonne Les changements au XIXe siècle Saint-Aubin-sur-Yonne
Visite guidée Saint-Aubin-sur-Yonne Les changements au XIXe siècle Saint-Aubin-sur-Yonne mercredi 5 août 2026.
Saint-Aubin-sur-Yonne
Visite guidée Saint-Aubin-sur-Yonne Les changements au XIXe siècle
Saint-Aubin-sur-Yonne Yonne
Tarif : 6 – 6 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 20:00:00
fin : 2026-08-05 21:30:00
Date(s) :
2026-08-05
Découvrez l’histoire du village, transformé par le percement du canal de dérivation RDV 20h devant le lavoir .
Saint-Aubin-sur-Yonne 89300 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 62 11 05 accueil@joigny-tourisme.com
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English : Visite guidée Saint-Aubin-sur-Yonne Les changements au XIXe siècle
L’événement Visite guidée Saint-Aubin-sur-Yonne Les changements au XIXe siècle Saint-Aubin-sur-Yonne a été mis à jour le 2026-05-20 par OT de Joigny et du Jovinien