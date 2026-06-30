Informations pratiques

Beaulieu-les-Fontaines

Visite guidée sanctuaire de Jeanne d’Arc

9 Rue Jeanne d’Arc Beaulieu-les-Fontaines Oise

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Venez découvrir le sanctuaire et le cachot de Jeanne d’Arc dans un lieu pourtant méconnu du grand public !

En effet, le 23 mai 1430, Jeanne d’Arc fut faite prisonnière aux portes de Compiègne, puis, après quelques jours à Margny-lès-Compiègne et peut-être à Clairoix, elle fut emprisonnée au château de Beaulieu-les-Fontaines.

Elle essaya de s’en échapper, mais en vain, et y resta environ un mois, avant d’être transférée à Beaurevoir, commune de l’Aisne.

Venez découvrir le sanctuaire et le cachot de Jeanne d’Arc dans un lieu pourtant méconnu du grand public !

En effet, le 23 mai 1430, Jeanne d’Arc fut faite prisonnière aux portes de Compiègne, puis, après quelques jours à Margny-lès-Compiègne et peut-être à Clairoix, elle fut emprisonnée au château de Beaulieu-les-Fontaines.

Elle essaya de s’en échapper, mais en vain, et y resta environ un mois, avant d’être transférée à Beaurevoir, commune de l’Aisne. .

9 Rue Jeanne d’Arc Beaulieu-les-Fontaines 60310 Oise Hauts-de-France +33 6 64 50 58 54

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come discover Joan of Arc’s sanctuary and dungeon in a place that is little known to the general public!

In fact, on May 23, 1430, Joan of Arc was taken prisoner at the gates of Compiègne, then, after a few days in Margny-lès-Compiègne and perhaps in Clairoix, she was imprisoned at the castle of Beaulieu-les-Fontaines.

She tried to escape, but to no avail, and remained there for about a month before being transferred to Beaurevoir, a town in the Aisne department.

L’événement Visite guidée sanctuaire de Jeanne d’Arc Beaulieu-les-Fontaines a été mis à jour le 2026-06-30 par Destination Nord-Compiégnois