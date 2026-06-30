Visite guidée sanctuaire de Jeanne d’Arc Beaulieu-les-Fontaines
samedi 19 septembre 2026 · Beaulieu-les-Fontaines
Informations pratiques
Beaulieu-les-Fontaines
Visite guidée sanctuaire de Jeanne d’Arc
9 Rue Jeanne d’Arc Beaulieu-les-Fontaines Oise
Tarif : 3 – 3 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Venez découvrir le sanctuaire et le cachot de Jeanne d’Arc dans un lieu pourtant méconnu du grand public !
En effet, le 23 mai 1430, Jeanne d’Arc fut faite prisonnière aux portes de Compiègne, puis, après quelques jours à Margny-lès-Compiègne et peut-être à Clairoix, elle fut emprisonnée au château de Beaulieu-les-Fontaines.
Elle essaya de s’en échapper, mais en vain, et y resta environ un mois, avant d’être transférée à Beaurevoir, commune de l’Aisne.
Venez découvrir le sanctuaire et le cachot de Jeanne d’Arc dans un lieu pourtant méconnu du grand public !
En effet, le 23 mai 1430, Jeanne d’Arc fut faite prisonnière aux portes de Compiègne, puis, après quelques jours à Margny-lès-Compiègne et peut-être à Clairoix, elle fut emprisonnée au château de Beaulieu-les-Fontaines.
Elle essaya de s’en échapper, mais en vain, et y resta environ un mois, avant d’être transférée à Beaurevoir, commune de l’Aisne. .
9 Rue Jeanne d’Arc Beaulieu-les-Fontaines 60310 Oise Hauts-de-France +33 6 64 50 58 54
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English :
Come discover Joan of Arc’s sanctuary and dungeon in a place that is little known to the general public!
In fact, on May 23, 1430, Joan of Arc was taken prisoner at the gates of Compiègne, then, after a few days in Margny-lès-Compiègne and perhaps in Clairoix, she was imprisoned at the castle of Beaulieu-les-Fontaines.
She tried to escape, but to no avail, and remained there for about a month before being transferred to Beaurevoir, a town in the Aisne department.
L’événement Visite guidée sanctuaire de Jeanne d’Arc Beaulieu-les-Fontaines a été mis à jour le 2026-06-30 par Destination Nord-Compiégnois