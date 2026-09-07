Visite guidée, sauvegarder le bâti et le jardin, Jardins des Métamorphozes, Valaire

Informations pratiques

Visite guidée, sauvegarder le bâti et le jardin Dimanche 20 septembre, 15h00 Jardins des Métamorphozes Loir-et-Cher

Entrée 5 € . Visite guidée offerte

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Visite guidée autour de la restauration début des années 90 de l’ancien prieuré du XIᵉ siècle. Réaménagement du parc paysager.

visite avec la propriétaire du prieuré et jardin avec les explications sur sa réhabilitation, description de ce que représentait un prieuré.

Un prieuré du XIe siècle est une « succursale » d’une abbaye. Contrairement à une abbaye qui est totalement autonome et dirigée par un abbé, le prieuré dépend d’une abbaye-mère (souvent la puissante abbaye de Cluny au XIe siècle). Il est dirigé par un prieur.

La communauté est généralement plus petite que celle d’une abbaye parfois seulement quelques moines, appelés des prieurs ou moines-prieurs).

Le temporel et le spirituel : le prieuré gérait souvent des terres agricoles, des moulins ou des vignes pour le compte de l’abbaye-mère.

Le XIe siècle correspond à l’émergence de l’art roman.

le roman privilégie la force, la pénombre et le recueillement

La lumière : elle est rare et précieuse. Fenêtres étroites ou meurtrières.

Aspect massif, les murs sont épais,

Les moines vivaient au rythme des heures canoniales (Matines au milieu de la nuit, Laudes à l’aube, Vêpres au coucher du soleil).

Le silence : la règle du silence absolu, interrompue seulement par le murmure des prières, le bruissement des robes de bure et le tintement de la cloche.

« Fondé aux alentours de l’An Mil, ce prieuré est un témoin remarquable du premier art roman. Humble dépendance de l’ordre de Cluny, il se caractéristique par le dépouillement du XIe siècle. »

Nous sommes pas seulement propriétaire, nous sommes les « gardiens » temporaires d’un millénaire d’histoire.

« L’humilité face au temps »

Quand on rénove du XIe Siècle on réveille, préserve, réhabilite, consolide, ou sublime la pierre.

Nous sommes des passeurs d’histoire :

« Ce prieuré a traversé dix siècles avant nous, nous avons essayer de lui redonner sa superbe pour qu’il en traverse dix de plus. »

2. Valoriser le dialogue entre l’ancien et le contemporain

Vivre dans un lieu du XIe siècle exige un certain confort moderne (chauffage, électricité, isolation), mais cela doit se faire sans dénaturer l’âme romane du lieu. C’est ce contraste qu’il faut valoriser.

Le mariage des matériaux : alliance entre les matières brutes d’origine (la chaux, la pierre de taille, les poutres centenaires)

Le respect des volumes, conservez la majesté des espaces, les hauteurs sous plafond, l’épaisseur des murs d’un mètre, tout en le rendant chaleureux et habitable.

Également rappel de la signification des jardins à la Française, indissociables des châteaux.

Jardins des Métamorphozes 10 rue de l’Octroi, 41120 Valaire Valaire 41120 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 44 14 62 http://www.les-jardins-des-metamorphozes.com/ https://www.facebook.com/Le-jardin-des-M%C3%A9tamorphozes-94930339898/?ref=bookmarks Les jardins des Métamorphozes sont un jardin d’hier et d’aujourd’hui, habité par l’art contemporain, succession de petits jardins à thèmes très riches en espèces diverses (de l’arbre au légume) qui s’articule autour des anciennes douves de l’ancien prieuré du XIe siècle. Les jardins occupent une superficie de 5000 m2, ils sont bordés d’un côté par l’ancien prieuré, et de l’autre par le ruisseau dit de Valaire, alimenté par des sources naturelles. A10 sortie n°17 « Blois », suivre la direction de Montrichard / Loches par la D164. A Monthou-sur-Bièvre, prendre la direction de Valaire par D169. Dans le bourg.

Visite guidée autour de la restauration début des années 90 de l’ancien prieuré du XIᵉ siècle dans le respect des traditions. Réaménagement du parc paysager par des créations très variées.

©lesmetamorphozes