Visite guidée Sciences et météo au sommet du puy de Dôme Sommet du puy de Dôme Orcines

Orcines

Visite guidée Sciences et météo au sommet du puy de Dôme

Sommet du puy de Dôme Espace temple de Mercure Orcines Puy-de-Dôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 11:30:00

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-07-04

Le puy de Dôme et les sciences ont toujours été indissociables. Lors de cette visite guidée nous vous expliquerons comment le puy de Dôme a fait avancer la recherche ?

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Sommet du puy de Dôme Espace temple de Mercure Orcines 63870 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 62 21 46 accueilpdd@puy-de-dome.fr

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English :

The Puy de Dôme and science have always been inseparable. On this guided tour, we’ll explain how the puy de Dôme has advanced research?

L’événement Visite guidée Sciences et météo au sommet du puy de Dôme Orcines a été mis à jour le 2026-04-08 par Conseil départemental du Puy-de-Dôme