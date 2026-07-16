Visite guidée scolaire de la centrale hydroélectrique d’Orgeix, Mountaneô et la centrale hydroélectrique EDF d’Orgeix, Orlu

Informations pratiques

Visite guidée scolaire de la centrale hydroélectrique d’Orgeix Vendredi 18 septembre, 09h00, 14h00 Mountaneô et la centrale hydroélectrique EDF d’Orgeix Ariège

Entrée gratuite exceptionnelle, réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T15:30:00+02:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le vendredi 18 septembre est dédié aux scolaires dans le cadre de l’opération nationale « Levez les yeux ! », venez visiter Mountaneô gratuitement et découvrez tous les secrets de la centrale hydroélectrique EDF d’Orgeix.

Vendredi 18 septembre :

9h00 > 10h30

14h00 > 15h30

Pour plus de renseignements et pour réserver votre visite, contactez directement Bernard LADARRE : bernard.ladarre@edf.fr

Mountaneô et la centrale hydroélectrique EDF d’Orgeix 09110 Forges d’Orlu Orlu 09110 Ariège Occitanie 0561051010 https://www.sites-touristiques-ariege.fr/mountaneo/ [{« type »: « email », « value »: « bernard.ladarre@edf.fr »}] [{« link »: « mailto:bernard.ladarre@edf.fr »}] Mountaneô et la centrale hydroélectrique d’Orlu

Présentation générale

Mountaneô est un espace muséographique ludique et immersif situé dans les Pyrénées ariégeoises, destiné à tous les âges. Il invite à découvrir la montagne, ses richesses et ses secrets à travers une expérience interactive stimulant tous les sens.

Les activités proposées :

1. L’espace muséographique

Découverte de l’eau, de l’énergie hydraulique et de l’industrie de la vallée d’Orlu.

2. L’Hydrogame

Jeu immersif et interactif d’une durée de 20 minutes où les visiteurs relèvent un défi en équipe contre la montre pour mieux comprendre les enjeux de l’énergie hydraulique.

3. Les espaces ludiques

Zone générale : jeux stimulant la réflexion et les sens

Zone enfants (3-12 ans) : approche simple du cycle de l’eau et de la biodiversité montagnarde

4. La maison de la réserve

Parcours immersif de découverte des milieux naturels, de la faune et de la flore de la réserve d’Orlu, avec expériences sensorielles.

5. La centrale hydroélectrique d’Orlu

Visite de la seule centrale hydroélectrique visitable en Ariège (sur inscription à l’accueil, incluse dans le billet d’entrée, offerte par EDF).

Organisation de la visite

Les activités peuvent être organisées librement selon les envies des visiteurs, permettant une découverte personnalisée de ce site exceptionnel des Pyrénées ariégeoises. Mountaneô – La Forge 09110 Orlu Depuis Toulouse : Prendre direction Foix / Andorre par la RN 20 ou l’A66 jusqu’à Ax-les-Thermes. Traverser Ax-les-Thermes, direction Andorre. À la sortie d’Ax-les-Thermes, juste avant le Pont d’Espagne, prendre à gauche la RD22 direction « Orgeix / Orlu / Vallée d’Orlu ». Suivre la RD22 jusqu’à Orlu, traversez le village jusqu’aux « Forges d’Orlu ». Parking payant sur place

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le vendredi 18 septembre est dédié aux scolaires dans le cadre de l’opération nationale « Levez les yeux ! », venez visiter **Mountaneô** et tous …

©EDF