Visite guidée sensorielle du château, Château-Musée de Saint-Germain-de-Livet, Saint-Germain-de-Livet

Informations pratiques

Visite guidée sensorielle du château 19 et 20 septembre Château-Musée de Saint-Germain-de-Livet Calvados

Durée 1h15.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:15:00+02:00

Nous vous invitons à suivre, entre amis ou en familles une visite qui fera appel à vos sens et à votre goût pour le jeu. Venez découvrir l’histoire du château de manière originale, ludique et sensorielle !

Château-Musée de Saint-Germain-de-Livet Route du Château, 14100 Saint-Germain-de-Livet, France Saint-Germain-de-Livet 14100 Calvados Normandie 0231310003 https://lisieux-normandie.fr/culture-2/chateau-musee-de-saint-germain-de-livet Véritable joyau du Pays d’Auge situé à proximité de Lisieux, le Château de Saint-Germain de Livet, classé Monument historique, est remarquable par son architecture des XVe et XVIe siècles. Entouré de douves, il réunit un manoir à pan de bois et une construction en pierre et brique vernissée du Pré d’Auge.

Les intérieurs du château sont en cours de restauration et momentanément inaccessibles au public, accès gratuit aux jardins. Les intérieurs du château sont en cours de restauration et momentanément inaccessibles au public, accès gratuit aux jardins, parc de stationnement (à moins de 100 mètres).

Nous vous invitons à suivre, entre amis ou en familles une visite qui fera appel à vos sens et à votre goût pour le jeu. Venez découvrir l’histoire du château de manière originale, ludique et !…

© Pôle muséal de la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie