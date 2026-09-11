Visite guidée – site des Kaolins, Site des kaolins, Riec-sur-Bélon

Informations pratiques

Visite guidée – site des Kaolins Samedi 19 septembre, 14h00 Site des kaolins Finistère

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Partez sur les traces du patrimoine industriel grâce à une balade qui vous fera revivre l’incroyable histoire de l’industrie du kaolin créé en 1919 par Jean de Saisy de Kerampuil. Château d’eau, bassins de décantation et séchoirs sont les derniers témoins de cette activité.

Cette visite animée par les passionnés et passionnants bénévoles de l’association Riec, Mémoire & Avenir vous permettra même de découvrir le singulier Mont-Blanc de la commune.

Profitez de ce moment pour découvrir également la belle exposition permanente implantée sur site, et qui complétera le récit de cette incroyable pan de l’histoire de la commune.

Site des kaolins Kaolins 29340 Riec-sur-Bélon Riec-sur-Bélon 29340 Finistère Bretagne .

Partez sur les traces du patrimoine industriel grâce à une balade qui vous fera revivre l’incroyable histoire de l’industrie du kaolin

©Riec, Mémoire et Avenir