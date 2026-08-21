Visite guidée : sortie en mer « Au Couchant », Fécamp au gré des vents, Fécamp

Informations pratiques

Visite guidée : sortie en mer « Au Couchant » 19 et 20 septembre Fécamp au gré des vents Seine-Maritime

Durée 2h, adultes 29,5€, 6-14 ans 16€, personnes en situation de handicap et accompagnateurs 18€, gratuit 5 ans inclus, 27 pers. max.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T20:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T18:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00

Quand le soleil rencontre la mer…

Capturez cet instant magique à la chasse du rayon vert !

Montez à bord d’un de nos vieux gréements pour une escapade inspirante au soleil couchant. Capturez cet instant où la lumière joue avec ses reflets sur la mer et projettent ses couleurs sur le pan des falaises.

Une harmonie fugace saisie par les peintres Impressionnistes en leur temps s’offre à vous pour cette sortie de 2h et tentez de la reproduire sur votre appareil photo.

Laissez-vous émerveiller par ce spectacle !

… et tarif réduit pour toutes et tous.

Adultes : 29,50€ (au lieu de 33,00 €)

Enfants (6-14 ans) : 16,00€ (au lieu de 18,00 €)

Personnes en situation handicap et leurs accompagnateurs : 18,00€

Gratuit jusqu’à 5 ans inclus

Réservation obligatoire, limité à 27 passagers par créneau :

Billetterie en ligne ou par téléphone (02 35 28 84 61)

Récupération des billets : au plus tard une heure avant la sortie à l’Office Intercommunal de Tourisme de Fécamp, Quai Sadi Carnot

Lieu d’embarquement : se présenter 15 minutes avant le départ – embarcadère « Viking 3 », situé au Grand Quai (modification du lieu d’embarquement transmise par l’Office de Tourisme en cas de changement).

Fécamp au gré des vents 1 quai Sadi Carnot, 76400 Fécamp Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie 02 35 28 84 61 https://boutique.fecamptourisme.com/sortie-en-mer [{« type »: « link », « value »: « https://boutique.fecamptourisme.com/les-sorties-des-journees-du-patrimoine/journees-du-patrimoine-sorties-au-couchant-2h »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 35 28 84 61 »}] [{« link »: « https://boutique.fecamptourisme.com/les-sorties-des-journees-du-patrimoine/journees-du-patrimoine-sorties-au-couchant-2h »}] Dans les locaux de Fécamp Tourisme

Quand le soleil rencontre la mer…

© Office Intercommunal de Tourisme de Fécamp