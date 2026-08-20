Visite guidée : sortie en mer découverte avec Fécamp au gré des vents, Fécamp au gré des vents, Fécamp

Informations pratiques

Visite guidée : sortie en mer découverte avec Fécamp au gré des vents 19 et 20 septembre Fécamp au gré des vents Seine-Maritime

Durée 2h, adultes 29,5€, 6-14 ans 16€, personnes en situation de handicap et accompagnateurs 18€, gratuit jusqu’à 5 ans inclus, 27 pers. max par créneau.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Hissez les voiles pendant les Journées Européennes du Patrimoine pour une aventure inoubliable à bord de nos vieux gréements, Tante Fine ou MilPat, au large de Fécamp !

Découvrez la navigation à l’ancienne sur un voilier traditionnel le long des plus hautes falaises de la Côte d’Albâtre dans la peau d’un matelot œuvrant sur ces anciens navires de pêche classés « Bateaux d’Intérêt Patrimonial ».

Capturez cet instant avec vu sur la splendeur naturelle de ce littoral exceptionnel …

… aux tarifs réduits pour toutes et tous :

Adultes : 29,50€ (au lieu de 33,00 €)

Enfants (6-14 ans) : 16,00€ (au lieu de 18,00 €)

Personnes en situation handicap et leurs accompagnateurs : 18,00€

Gratuit jusqu’à 5 ans inclus

Réservation obligatoire, limité à 27 passagers par créneau.

Récupération des billets : au plus tard une heure avant la sortie à l’Office Intercommunal de Tourisme de Fécamp, Quai Sadi Carnot

Lieu d’embarquement : se présenter 15 minutes avant le départ – embarcadère « Viking 3 », situé au Grand Quai (modification du lieu d’embarquement transmise par l’Office de Tourisme en cas de changement).

Fécamp au gré des vents 1 quai Sadi Carnot, 76400 Fécamp Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie 02 35 28 84 61 https://boutique.fecamptourisme.com/sortie-en-mer [{« type »: « link », « value »: « https://boutique.fecamptourisme.com/les-sorties-des-journees-du-patrimoine/journees-du-patrimoine-sortie-decouverte-2h »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 35 28 84 61 »}] Dans les locaux de Fécamp Tourisme

Hissez les voiles pendant les Journées Européennes du Patrimoine pour une aventure inoubliable à bord de nos vieux gréements, Tante Fine ou MilPat, au large de Fécamp !

©Office Intercommunal de Tourisme de Fécamp