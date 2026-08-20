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Visite guidée : sortie en mer découverte avec Fécamp au gré des vents, Fécamp au gré des vents, Fécamp

samedi 19 septembre 2026 · Fécamp au gré des vents · Fécamp

Visite guidée : sortie en mer découverte avec Fécamp au gré des vents, Fécamp au gré des vents, Fécamp

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Fécamp au gré des vents
Adresse
1 quai Sadi Carnot, 76400 Fécamp
Ville
76400 Fécamp
Département
Seine-Maritime
Tarif
Durée 2h, adultes 29,5€, 6-14 ans 16€, personnes en situation de handicap et accompagnateurs 18€, gratuit jusqu'à 5 ans inclus, 27 pers. max par créneau.

Visite guidée : sortie en mer découverte avec Fécamp au gré des vents 19 et 20 septembre Fécamp au gré des vents Seine-Maritime

Durée 2h, adultes 29,5€, 6-14 ans 16€, personnes en situation de handicap et accompagnateurs 18€, gratuit jusqu’à 5 ans inclus, 27 pers. max par créneau.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Hissez les voiles pendant les Journées Européennes du Patrimoine pour une aventure inoubliable à bord de nos vieux gréements, Tante Fine ou MilPat, au large de Fécamp !
Découvrez la navigation à l’ancienne sur un voilier traditionnel le long des plus hautes falaises de la Côte d’Albâtre dans la peau d’un matelot œuvrant sur ces anciens navires de pêche classés « Bateaux d’Intérêt Patrimonial ».
Capturez cet instant avec vu sur la splendeur naturelle de ce littoral exceptionnel …
… aux tarifs réduits pour toutes et tous :
Adultes : 29,50€ (au lieu de 33,00 €)
Enfants (6-14 ans) : 16,00€ (au lieu de 18,00 €)
Personnes en situation handicap et leurs accompagnateurs : 18,00€
Gratuit jusqu’à 5 ans inclus

Réservation obligatoire, limité à 27 passagers par créneau.
Récupération des billets : au plus tard une heure avant la sortie à l’Office Intercommunal de Tourisme de Fécamp, Quai Sadi Carnot
Lieu d’embarquement : se présenter 15 minutes avant le départ – embarcadère « Viking 3 », situé au Grand Quai (modification du lieu d’embarquement transmise par l’Office de Tourisme en cas de changement).

Fécamp au gré des vents 1 quai Sadi Carnot, 76400 Fécamp Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie 02 35 28 84 61 https://boutique.fecamptourisme.com/sortie-en-mer [{« type »: « link », « value »: « https://boutique.fecamptourisme.com/les-sorties-des-journees-du-patrimoine/journees-du-patrimoine-sortie-decouverte-2h »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 35 28 84 61 »}] Dans les locaux de Fécamp Tourisme
Hissez les voiles pendant les Journées Européennes du Patrimoine pour une aventure inoubliable à bord de nos vieux gréements, Tante Fine ou MilPat, au large de Fécamp !

©Office Intercommunal de Tourisme de Fécamp

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