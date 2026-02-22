Visite guidée Souterrain médiéval du Castella Souterrain médiéval du Castella Saint-Sulpice-la-Pointe

Visite guidée Souterrain médiéval du Castella

Souterrain médiéval du Castella
3, rue du 3 mars 1930
Saint-Sulpice-la-Pointe
Tarn

Début : 2026-03-03

fin : 2026-04-26

2026-03-03 2026-04-21 2026-04-28 2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-08-18 2026-08-25

Voyagez dans le temps au Souterrain du Castella !

Unique souterrain médiéval accessible à la visite en Occitanie, entre mystères et légendes, découvrez l’histoire fascinante de Jeanne la Faussaire lors de votre guidée immersive.

English :

Travel back in time at the Souterrain du Castella!

The only medieval underground open to visitors in Occitanie, discover the fascinating story of Jeanne la Faussaire on an immersive guided tour.

