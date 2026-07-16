Visite guidée sur la reconstruction de Neuf-Brisach après 1945, Église royale Saint-Louis, Neuf-Brisach

Informations pratiques

Visite guidée sur la reconstruction de Neuf-Brisach après 1945 Dimanche 20 septembre, 14h00 Église royale Saint-Louis Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

En 1945, un terrible bombardement détruit à plus de 75% le centre-ville de Neuf-Brisach. Celui-ci doit alors être reconstruit, tout en intégrant l’urbanisme de Vauban. Venez découvrir les enjeux et les défis rencontrés par les architectes d’après-guerre !

Église royale Saint-Louis Place d’Armes Général de Gaulle, 68600 Neuf-Brisach, France Neuf-Brisach 68600 Haut-Rhin Grand Est http://www.cparoisses-brisach.fr [{« type »: « email », « value »: « culture@neuf-brisach.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 89 72 51 68 »}] [{« link »: « mailto:culture@neuf-brisach.fr »}] Cette église a été détruite par des bombardements en 1945.

En 1945, un terrible bombardement détruit à plus de 75% le centre-ville de Neuf-Brisach. Celui-ci doit alors être reconstruit, tout en intégrant l’urbanisme de Vauban. Venez découvrir les enjeux et !…

© Mairie de Neuf-Brisach