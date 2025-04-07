Pénétrez au cœur d’une place fortifiée et de ses remparts tricentenaires, Fortifications Vauban, Neuf-Brisach

Informations pratiques

Pénétrez au cœur d’une place fortifiée et de ses remparts tricentenaires 19 et 20 septembre Fortifications Vauban Haut-Rhin

Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme, places limitées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

En compagnie d’un guide en costume d’époque, faites un saut dans le passé et visitez Neuf-Brisach, ville fortifiée par le célèbre Vauban, et ses remparts. Découvrez de manière originale ces monuments inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO. Basée sur les faits historiques et agrémentée d’anecdotes, vivez, de façon interactive et amusante, l’histoire de Neuf-Brisach au siècle du Roi Soleil.

Une visite à pied est idéale pour découvrir ce modèle de défense de l’époque avec ses remparts tricentenaires et ses tours bastionnées toujours intactes.

Fortifications Vauban 6 place d’Armes Général de Gaulle, 68600 Neuf-Brisach Neuf-Brisach 68600 Haut-Rhin Grand Est 03 89 72 56 66 http://www.visitalsacerhinbrisach.com [{« type »: « email », « value »: « info@visitalsacerhinbrisach.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 89 72 56 66 »}] Construite en 1699 sur ordre de Louis XIV, la place forte conçue par Vauban assurait la défense de l’Alsace. Véritable modèle européen de l’architecture militaire du XVIIᵉ siècle, elle conserve aujourd’hui ses remparts et ses tours bastionnées dans un état remarquable. Classée au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2008, elle fait partie du réseau des sites majeurs de Vauban. Départ des visites guidées devant l’Office de Tourisme à Neuf-Brisach.

En compagnie d’un guide en costume d’époque, faites un saut dans le passé et visitez Neuf-Brisach, ville fortifiée par le célèbre Vauban, et ses remparts. Découvrez de manière originale ces monuments…

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