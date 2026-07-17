Visite libre du Musée Vauban, Musée Vauban, Neuf-Brisach

Informations pratiques

Visite libre du Musée Vauban 19 et 20 septembre Musée Vauban Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir l’histoire de Neuf-Brisach au musée Vauban !

Musée Vauban 7 Place de la Porte de Belfort, 68600 Neuf-Brisach, France Neuf-Brisach 68600 Haut-Rhin Grand Est 0389720393 https://www.neuf-brisach.fr/tourisme-patrimoine/musee-vauban La façade a été dessinée par Jules Hardouin-Mansard et légèrement modifiée pour une meilleure adaptation à la courtine par Tarade, directeur des fortifications en Alsace, en 1699. Dès 1702, le 1er étage du pavillon de la porte servit de logement au lieutenant général de Laubanie, premier gouverneur de la ville. Puis le logement fut simultanément occupé par l’aide-major et le sous-aide de la place. En 1792, le service du Génie s’installa au rez-de-chaussée, et au 1er étage le chef du Génie et son adjoint. Cette situation perdura jusqu’en 1940. De 1940 à 1945, la porte de Belfort servit de logement au Zahlmeister (officier payeur) et à ses bureaux. Classée en 1962 Monument Historique, la porte abrite, depuis 1957, le musée de la ville dans 2 salles du rez-de-chaussée.

Venez découvrir l’histoire de Neuf-Brisach au musée Vauban !

© Musée Vauban