Exposition de photographies anciennes, Fortifications Vauban, Neuf-Brisach

Informations pratiques

Exposition de photographies anciennes 19 et 20 septembre Fortifications Vauban Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir une exposition de photographies anciennes de Neuf-Brisach !

Tour bastionnée n°2 de 10h à 18h (tour à droite en sortant de la porte de Belfort par les remparts)

Fortifications Vauban 6 place d’Armes Général de Gaulle, 68600 Neuf-Brisach Neuf-Brisach 68600 Haut-Rhin Grand Est 03 89 72 56 66 http://www.visitalsacerhinbrisach.com Construite en 1699 sur ordre de Louis XIV, la place forte conçue par Vauban assurait la défense de l’Alsace. Véritable modèle européen de l’architecture militaire du XVIIᵉ siècle, elle conserve aujourd’hui ses remparts et ses tours bastionnées dans un état remarquable. Classée au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2008, elle fait partie du réseau des sites majeurs de Vauban. Départ des visites guidées devant l’Office de Tourisme à Neuf-Brisach.

Venez découvrir une exposition de photographies anciennes de Neuf-Brisach !

© Mairie de Neuf-Brisach