Visite de découverte du patrimoine funéraire, Fortifications Vauban, Neuf-Brisach

Informations pratiques

Visite de découverte du patrimoine funéraire 19 et 20 septembre Fortifications Vauban Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Connaissez-vous l’histoire palpitante du baron de Wimpffen, qui fut Maire de Neuf-Brisach ? Et celle de Ghenesser, colonel d’infanterie proche de Napoléon Bonaparte ? Découvrez leur histoire lors d’une visite guidée sur le patrimoine funéraire de Neuf-Brisach !

RDV devant le cimetière à 10h le samedi et le dimanche.

Fortifications Vauban 6 place d’Armes Général de Gaulle, 68600 Neuf-Brisach Neuf-Brisach 68600 Haut-Rhin Grand Est 03 89 72 56 66 http://www.visitalsacerhinbrisach.com Construite en 1699 sur ordre de Louis XIV, la place forte conçue par Vauban assurait la défense de l’Alsace. Véritable modèle européen de l’architecture militaire du XVIIᵉ siècle, elle conserve aujourd’hui ses remparts et ses tours bastionnées dans un état remarquable. Classée au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2008, elle fait partie du réseau des sites majeurs de Vauban. Départ des visites guidées devant l’Office de Tourisme à Neuf-Brisach.

Connaissez-vous l’histoire palpitante du baron de Wimpffen, qui fut Maire de Neuf-Brisach ? Et celle de Ghenesser, colonel d’infanterie proche de Napoléon Bonaparte ? Découvrez leur histoire lors sur…

© Mairie de Neuf-Brisach