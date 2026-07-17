Animation portant sur le patrimoine naturel de Neuf-Brisach, Fortifications Vauban, Neuf-Brisach

Informations pratiques

Animation portant sur le patrimoine naturel de Neuf-Brisach Samedi 19 septembre, 14h00 Fortifications Vauban Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Venez découvrir la richesse du patrimoine naturel se nichant dans les fortifications de Neuf-Brisach avec la Maison de la nature et du Vieux Canal !

RDV sur le parking de la salle des fêtes de NEuf-Brisach à 14h.

Fortifications Vauban 6 place d’Armes Général de Gaulle, 68600 Neuf-Brisach Neuf-Brisach 68600 Haut-Rhin Grand Est 03 89 72 56 66 http://www.visitalsacerhinbrisach.com Construite en 1699 sur ordre de Louis XIV, la place forte conçue par Vauban assurait la défense de l’Alsace. Véritable modèle européen de l’architecture militaire du XVIIᵉ siècle, elle conserve aujourd’hui ses remparts et ses tours bastionnées dans un état remarquable. Classée au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2008, elle fait partie du réseau des sites majeurs de Vauban. Départ des visites guidées devant l’Office de Tourisme à Neuf-Brisach.

Venez découvrir la richesse du patrimoine naturel se nichant dans les fortifications de Neuf-Brisach avec la Maison de la nature et du Vieux Canal !

© Mairie de Neuf-Brisach