Visite guidée sur le travail des femmes à la ferme autrefois, Ferme Caussenarde d’Autrefois, Hures-la-Parade

Informations pratiques

Visite guidée sur le travail des femmes à la ferme autrefois Dimanche 20 septembre, 10h30 Ferme Caussenarde d’Autrefois Lozère

Limité à 20 personnes, 3€ de réduction par adulte, soit 9€ au lieu de 12€.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Du labeur à la parole

regard sur les femmes d’autrefois

Vous suivrez Hélène dans la Ferme Caussenarde d’Autrefois, sur les traces de ces femmes qui, souvent dans l’ombre, ont porté à bout de bras leur famille et leur ferme.

Vous découvrirez les travaux et les responsabilités qui étaient les leurs.

Après la visite, vous pourrez en autonomie accéder aux expositions permanentes (machines agricoles anciennes, photos anciennes, village miniature et film Lou Mèjio) et à l’exposition temporaire sur l’évolution de l’almanach de la Poste depuis 1910.

Ferme Caussenarde d’Autrefois Hyelzas, 48150 Hures-la-Parade Hures-la-Parade 48150 Lozère Occitanie 04 66 45 65 25 http://www.ferme-caussenarde.com [{« type »: « email », « value »: « contact@ferme-caussenarde.com »}] La Ferme Caussenarde d’Autrefois est un écomusée du Causse.

En 1973, Marie et Armand Pratlong choisissent de faire découvrir au plus grand nombre le patrimoine caussenard à travers l’ancienne ferme de la famille de Marie. La Ferme Caussenarde d’Autrefois est née. Leurs enfants et petits-enfants continuent à faire vivre ce patrimoine et ces traditions aujourd’hui universellement reconnus par l’inscription des Causses et des Cévennes au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Du labeur à la parole

©helenefca