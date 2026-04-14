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Visite guidée sur les enjeux de l’intelligence artificielle, Atrium, Rouen

Visite guidée sur les enjeux de l’intelligence artificielle, Atrium, Rouen samedi 23 mai 2026.

Lieu : Atrium

Adresse : 115 boulevard de l'Europe, 76000 Rouen

Ville : 76000 Rouen

Département : Seine-Maritime

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Tarif : Durée 45 min.

Visite guidée sur les enjeux de l’intelligence artificielle Samedi 23 mai, 18h30 Atrium Seine-Maritime

Durée 45 min.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T19:15:00+02:00
Fin : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T19:15:00+02:00

Adaptée au public adulte, cette visite accompagnée par un médiateur scientifique propose d’explorer plus en profondeur les enjeux de l’intelligence artificielle : fonctionnement des algorithmes, impacts sur la société, questions éthiques et perspectives d’avenir.
Dès 10 ans – https://atriumnormandie.fr/

Atrium 115 boulevard de l’Europe, 76000 Rouen Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie 02 35 89 42 27 https://www.atriumnormandie.fr/ [{« link »: « https://atriumnormandie.fr/ »}] L’Atrium est l’espace régional de découverte des sciences et techniques en Normandie. Arrêt de métro Europe et Saint-Sever, accessible à tous les publics, ouvert du mardi au dimanche de 14h à 18h.
Adaptée au public adulte, cette visite accompagnée par un médiateur scientifique propose d’explorer plus en profondeur les enjeux de l’intelligence artificielle : fonctionnement des algorithmes, sur …

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