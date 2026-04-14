Visite guidée sur les enjeux de l’intelligence artificielle, Atrium, Rouen
Visite guidée sur les enjeux de l’intelligence artificielle, Atrium, Rouen samedi 23 mai 2026.
Visite guidée sur les enjeux de l’intelligence artificielle Samedi 23 mai, 18h30 Atrium Seine-Maritime
Durée 45 min.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T19:15:00+02:00
Fin : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T19:15:00+02:00
Adaptée au public adulte, cette visite accompagnée par un médiateur scientifique propose d’explorer plus en profondeur les enjeux de l’intelligence artificielle : fonctionnement des algorithmes, impacts sur la société, questions éthiques et perspectives d’avenir.
Dès 10 ans – https://atriumnormandie.fr/
Atrium 115 boulevard de l’Europe, 76000 Rouen Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie 02 35 89 42 27 https://www.atriumnormandie.fr/ [{« link »: « https://atriumnormandie.fr/ »}] L’Atrium est l’espace régional de découverte des sciences et techniques en Normandie. Arrêt de métro Europe et Saint-Sever, accessible à tous les publics, ouvert du mardi au dimanche de 14h à 18h.
Adaptée au public adulte, cette visite accompagnée par un médiateur scientifique propose d’explorer plus en profondeur les enjeux de l’intelligence artificielle : fonctionnement des algorithmes, sur …
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