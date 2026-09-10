Visite guidée sur les pas de la romancière Colette !, Les jardins de Colette, Varetz

Informations pratiques

Visite guidée sur les pas de la romancière Colette ! 19 et 20 septembre Les jardins de Colette Corrèze

Visites guidées samedi et dimanche à 11h, 14h30 et 16h. Le parc est ouvert de 10h à 18h. Tarif : 5€ par personne.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite guidée sur les pas de la romancière Colette !

Plongez dans l’univers de Colette à travers une visite guidée qui explore les jardins tout en mêlant la vie de l’écrivaine et la conception du parc qui lui rend hommage. C’est une balade inédite entre littérature et botanique !

Thème 2026 : patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer

Aux Jardins de Colette, nous mettons en place des actions concrètes face aux changements climatiques : fauche tardive, zéro phyto, replantations adaptées dans le labyrinthe, et bien d’autres initiatives pour préserver ce patrimoine vivant. L’équipe partage et perpétue la philosophie de Colette :

« On peut espérer que, lorsqu’ils seront les maîtres du monde, les insectes se souviendront avec reconnaissance que nous les avons plutôt bien nourris lors de nos pique-niques ». Colette

⏲ Horaires des visites guidées :

Samedi 19 septembre et dimanche 20 septembre à 11h, 14h30 et 16h

Les jardins sont ouverts en continu de 10h à 18h

Tarif préférentiel : 5€/personne

Pique-nique autorisé dans le parc

Chiens acceptés (tenus en laisse)

Les jardins de Colette 1119 route de Roland Garros, 19240 Varetz Varetz 19240 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 05 55 86 75 35 http://www.lesjardinsdecolette.com http://www.facebook.com/lesjardinsdeColette.correze?ref=hl Les jardins de Colette vous convient à une découverte immersive de la nature à la manière de Colette. Laissez-vous guider par l’écrivaine à travers les différents jardins inspirés des six régions de France où elle a vécu. Des visites guidées sont disponibles, mais vous pouvez également vous promener librement dans le parc.

Pour les amateurs de divertissement, nos jardins proposent des jeux géants tels que la marelle, les dominos et les mikados. Cette année, nous avons également ajouté en exclusivité le jeu du morpion ! De plus, le labyrinthe géant vous propose de nouvelles énigmes pour vous « perdre » dans la vie et l’œuvre de Colette.

Profitez de cette occasion unique de vous immerger dans l’univers de Colette, de vous amuser en famille ou entre amis, tout en appréciant la beauté et la diversité de nos jardins. Que vous choisissiez de suivre les visites guidées ou de flâner à votre rythme, les jardins de Colette vous promettent une expérience inoubliable.

Visite guidée sur les pas de la romancière Colette !

©Malika Turin