Visite guidée Sur les pas des corsaires de Biarritz Plage du Port Vieux Biarritz
mardi 20 octobre 2026 · Plage du Port Vieux · Biarritz
Informations pratiques
Biarritz
Visite guidée Sur les pas des corsaires de Biarritz
Plage du Port Vieux Place du Port Vieux Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-20 15:00:00
fin : 2026-10-20 17:00:00
Date(s) :
2026-10-20
Visite guidée Sur les pas des corsaires de Biarritz
Embarquez pour un voyage à la découverte de l’histoire méconnue des corsaires de Biarritz, ces marins audacieux et redoutés au service de la couronne française.
Lancez-vous sur la trace de ces écumeurs des mers, cette visite vous plongera au cœur de l’âme maritime de la ville et de ses histoires locales.
Point de rendez-vous Plage Port Vieux
Notre guide est facilement reconnaissable avec un panneau noté Départ de la visite guidée . .
Plage du Port Vieux Place du Port Vieux Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 37 10
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English : Visite guidée Sur les pas des corsaires de Biarritz
L’événement Visite guidée Sur les pas des corsaires de Biarritz Biarritz a été mis à jour le 2026-08-28 par OT Biarritz
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