Visite guidée Sur les pas des Résistantes de Quimperlé Quimperlé

Visite guidée Sur les pas des Résistantes de Quimperlé

Place des Écoles Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 15:00:00

fin : 2026-05-10 16:30:00

Date(s) :

2026-05-10

Qu’elles aient été agents de liaison, hébergeuses de résistants, passeuses de messages ou encore combattantes de l’ombre, cette visite vous invite à découvrir les parcours de femmes résistantes pendant la Seconde Guerre mondiale. Au fil des rues et des lieux emblématiques de la ville, vous serez transporté dans une époque où le courage n’avait pas de genre.

Sur réservation.

Prévoir de bonnes chaussures, de l’eau.

Inaccessible aux personnes à mobilité réduite ou avec des difficultés à marcher. .

Place des Écoles Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 39 67 28

