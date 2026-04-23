Visite guidée Sur les traces de Jeanne Malivel Loudéac
Visite guidée Sur les traces de Jeanne Malivel Loudéac mercredi 26 août 2026.
Loudéac
Visite guidée Sur les traces de Jeanne Malivel
15, rue de Moncontour Loudéac Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 10:30:00
fin : 2026-08-26 11:30:00
Date(s) :
2026-08-26
Le mercredi, du 8 juillet au 26 août, visite guidée Sur les traces de Jeanne Malivel…
Née à Loudéac en 1895, Jeanne Malivel fut une artiste complète qui n’a eu de cesse de travailler à la renaissance de l’Art breton. En 1922, elle a illustré de 72 bois gravés l’Histoire de la Bretagne de C. Danio. Jeanne Malivel s’est également exprimée au sein du mouvement des Ar Seiz Breur créé en 1923. .
15, rue de Moncontour Loudéac 22600 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 28 25 17
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L’événement Visite guidée Sur les traces de Jeanne Malivel Loudéac a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme Bretagne Centre
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