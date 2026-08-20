Visite guidée « Sur les traces de St-Gorgon » de l’église St Gorgon -St Dorothée à la source et au lavoir., Véron 89510, Véron

Informations pratiques

Visite guidée « Sur les traces de St-Gorgon » de l’église St Gorgon -St Dorothée à la source et au lavoir. Samedi 19 septembre, 09h00, 14h30 Véron 89510 Yonne

Ouvert limite à 50 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Matinée : Place de l’église

9h00 – 11h30 | Visite guidée :« Sur les traces de Saint-Gorgon» Parcourez l’histoire du village avec Pierre GLAIZAL, historien local. De l’église Saints-Gorgon-et-Dorothée à la source et au lavoir.

Exposition thématique sur le parvis.

11h30 | Pause musicale : Chants sacrés dans l’église

12h00 | Moment convivial : Verre de l’amitié sur la place de la Mairie.

Après-midi : Le Moulin et le Lavoir en fête

3–5 ans : Espace coloriage

6–12 ans : Atelier peinture sur chevalet

Pour tous : Grand quizz du patrimoine véronais et concours photo

Espace Bien-être : Ateliers d’ancrage et de relaxation au fil de l’eau.

16h30 | Goûter intergénérationnel : Un moment gourmand et chaleureux à partager ensemble.

Véron 89510 Véron 89510 Véron 89510 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 03 86 97 12 14 https://www.facebook.com/p/Mairie-de-V%C3%A9ron-61573316780345/ Cette journée d’immersion débute par une visite guidée animée par l’historien local Pierre Glaisal à la découverte de trois sites véronais : l’Église St-Gorgon et St-Dorothée (statues classées aux Monuments Historiques), l’ancienne mairie, la source, le lavoir et le moulin. La matinée est rythmée par un spectacle de chant dans l’église, une exposition et un goûter intergénérationnel dédié au partage de la mémoire locale. L’après-midi se prolonge sous le signe de l’ancrage et de la créativité avec des ateliers de peinture en famille, des jeux, des coloriages et un espace bien-être. Parking à disposition rue de la Fontaine.

Matinée : Place de l’église

©Loth et Marquez