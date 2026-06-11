Visite guidée > Sur les traces d’Hugo Treiber, commandant de la batterie Azeville mardi 7 juillet 2026.

Azeville

Visite guidée > Sur les traces d’Hugo Treiber, commandant de la batterie

La Rue Azeville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 14:00:00

fin : 2026-07-07 15:30:00

Date(s) :

2026-07-07

Les mardis, à 14h, pendant les vacances d’été.

Si les murs portent l’histoire du site, ses objets la racontent à travers cette visite guidée. Découvrez les collections de la batterie d’Azeville et redécouvrez son histoire en l’abordant sous un autre angle.

En fin de visite, échange possible sur les métiers du patrimoine, des musées, les méthodes de conservation et de valorisation des collections.

Durée 1h30.

Places limitées à 12 personnes.

Réservation conseillée au 02.33.40.63.05 ou par email. .

La Rue Azeville 50310 Manche Normandie +33 2 33 40 63 05 batterie.azeville@manche.fr

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English : Visite guidée > Sur les traces d’Hugo Treiber, commandant de la batterie

L’événement Visite guidée > Sur les traces d’Hugo Treiber, commandant de la batterie Azeville a été mis à jour le 2026-06-11 par Réseau Sites et Musées