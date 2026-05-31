Visite guidée théâtralisée, ambonnay, Ambonnay

Visite guidée théâtralisée Dimanche 28 juin, 14h00 ambonnay Marne

Inscription obligatoire, participation à prix fixe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-28T14:00:00+02:00 – 2026-06-28T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T14:00:00+02:00 – 2026-06-28T16:00:00+02:00

Laissez-vous guider dans le village d’Ambonnay lors d’une balade insolite en terre (in)connue avec Paul Cartier, un guide et comédien rémois ! A travers ses personnages fictifs, il mélangera sketchs et visite historique, une bonne occasion pour (re)découvrir le patrimoine en terre dans ce village du Parc de la Montagne de Reims.

Cette visite a été créée par l’association Des idées plein la terre, Paul Cartier (guide et comédien rémois) et le Parc Naturel Régional de la Montagne de Reims.

La visite du 28 juin est proposée dans le cadre des Journées du Patrimoine de Pays et avec le soutien de l’Union européenne, la DREAL Grand Est et la Région Grand Est.

‍ Pour : adultes et enfants à partir de 8 ans

Quand : 14h-16h

Où : Ambonnay (51) – le lieu de rdv exact sera communiqué quelques jours avant la visite.

Covoiturage : organisé entre les participant·es et organisateur·rices

Tarif : prix fixe pour contribuer aux frais liés à l’organisation de cette visite

Inscription : obligatoire via Helloasso (date limite inscription J-7) (attention places limitées).

☎️ Informations supplémentaires : contact@desideespleinlaterre.fr ou 07 60 46 61 85.

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Laissez-vous guider dans le village d’Ambonnay lors d’une balade insolite en terre (in)connue avec Paul Cartier, un guide et comédien rémois ! visite guidée théâtre

Des idées plein la terre