Visite guidée théâtralisée de l’Hôtel-Dieu de Saint-Lizier, Hôtel-Dieu, Saint-Lizier

Informations pratiques

Visite guidée théâtralisée de l’Hôtel-Dieu de Saint-Lizier 19 et 20 septembre Hôtel-Dieu Ariège

Tarif préférentiel. Limité à 25 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:15:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:45:00+02:00

Laissez-vous guider par sœur Marie-Thérèse et Jacques le Pèlerin, qui vous raconteront l’histoire de leur Hôtel-Dieu à travers la chapelle et la pharmacie, conservées depuis 1764.

Hôtel-Dieu Rue de l’Hôtel-Dieu, 09190 Saint-Lizier Saint-Lizier 09190 Ariège Occitanie

Laissez-vous porter par Soeur Marie-Thérèse et Jacques le Pèlerin, qui vous parlerons de leur Hôtel-Dieu au travers de la Chapelle et la Pharmacie, conservées depuis 1764.

©Stéphanie Kitchen