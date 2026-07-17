Visite guidée théâtralisée de l’Hôtel-Dieu de Saint-Lizier, Hôtel-Dieu, Saint-Lizier
samedi 19 septembre 2026 · Hôtel-Dieu · Saint-Lizier
Informations pratiques
Visite guidée théâtralisée de l’Hôtel-Dieu de Saint-Lizier 19 et 20 septembre Hôtel-Dieu Ariège
Tarif préférentiel. Limité à 25 personnes.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:15:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:45:00+02:00
Laissez-vous guider par sœur Marie-Thérèse et Jacques le Pèlerin, qui vous raconteront l’histoire de leur Hôtel-Dieu à travers la chapelle et la pharmacie, conservées depuis 1764.
Hôtel-Dieu Rue de l’Hôtel-Dieu, 09190 Saint-Lizier Saint-Lizier 09190 Ariège Occitanie
Laissez-vous porter par Soeur Marie-Thérèse et Jacques le Pèlerin, qui vous parlerons de leur Hôtel-Dieu au travers de la Chapelle et la Pharmacie, conservées depuis 1764.
©Stéphanie Kitchen