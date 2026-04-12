Visite guidée théâtralisée : voyage dans le temps, Parc de Clères, Clères

Informations pratiques

Visite guidée théâtralisée : voyage dans le temps Samedi 19 septembre, 11h00, 14h30, 16h00 Parc de Clères Seine-Maritime

Durée 45 min.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:45:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:45:00+02:00

Dans cette visite interactive, rejoignez l’équipe du Pr. Fermette pour un voyage loufoque à travers le temps. Découvrez les personnages historiques qui sont passés par le domaine de Clères et percez le mystère de l’étrange relique. Tout public. Durée 45 mn env. Sans réservation

Parc de Clères 32 avenue du parc, 76690 Clères Clères 76690 Seine-Maritime Normandie 02 35 33 23 08 https://www.parcdecleres.fr/ https://www.facebook.com/parcdecleres;https://www.instagram.com/parcdecleres/ Le parc de Clères est un parc zoologique fondé en 1919 par l’ornithologue et naturaliste Jean Delacour sur un site exceptionnel. On y trouve à la fois un parc botanique à l’anglaise contenant des essences rares, et un château dont l’histoire remonte au XIIe siècle. 1500 animaux vivent dans ce parc animalier, dont près d’un millier sont en liberté. Les collections animales sont à dominante

ornithologique : différentes espèces de grues, flamants, ibis, bernaches, touracos ou faisans y sont conservées. De nombreux mammifères sont présents également : antilopes, wallabies, gibbons, panda roux, tamarins et deux espèces de lémuriens.

Dans cette visite interactive, rejoignez l’équipe du Pr. Fermette pour un voyage loufoque à travers le temps. Découvrez les personnages historiques qui sont passés par le domaine de Clères et percez…

©Département de la Seine-Maritime