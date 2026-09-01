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AGENDA · Concarneau

Visite guidée Tours et détours Concarneau

samedi 19 septembre 2026 · Concarneau

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
15:30:00
Adresse
Logis des gardes
Ville
29900 Concarneau
Département
Finistère
Tarif

Concarneau

Visite guidée Tours et détours

Logis des gardes Concarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:30:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.

Laissez-vous conter la Ville-Close, en prenant de la hauteur avec cette visite exceptionnelle consacrée aux fortifications.
Accompagnés du guide-conférencier, vous aurez accès à des espaces habituellement fermés au public poussez les portes des tours de la Ville-Close et découvrez tous ses secrets.
Réservation à l’Office de Tourisme ou à la Maison du patrimoine   .

Logis des gardes Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 50 37 18 

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English :

L’événement Visite guidée Tours et détours Concarneau a été mis à jour le 2026-08-24 par OTC CCA

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