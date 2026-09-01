Informations pratiques

Concarneau

Visite guidée Tours et détours

Logis des gardes Concarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.

Laissez-vous conter la Ville-Close, en prenant de la hauteur avec cette visite exceptionnelle consacrée aux fortifications.

Accompagnés du guide-conférencier, vous aurez accès à des espaces habituellement fermés au public poussez les portes des tours de la Ville-Close et découvrez tous ses secrets.

Réservation à l’Office de Tourisme ou à la Maison du patrimoine .

Logis des gardes Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 50 37 18

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English :

L’événement Visite guidée Tours et détours Concarneau a été mis à jour le 2026-08-24 par OTC CCA