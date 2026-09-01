Visite guidée Tours et détours Concarneau
samedi 19 septembre 2026 · Concarneau
Informations pratiques
Concarneau
Visite guidée Tours et détours
Logis des gardes Concarneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:30:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.
Laissez-vous conter la Ville-Close, en prenant de la hauteur avec cette visite exceptionnelle consacrée aux fortifications.
Accompagnés du guide-conférencier, vous aurez accès à des espaces habituellement fermés au public poussez les portes des tours de la Ville-Close et découvrez tous ses secrets.
Réservation à l’Office de Tourisme ou à la Maison du patrimoine .
Logis des gardes Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 50 37 18
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English :
L’événement Visite guidée Tours et détours Concarneau a été mis à jour le 2026-08-24 par OTC CCA
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