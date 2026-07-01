Visite guidée : tracer un trait entre les bâtisseurs médiévaux et la légèreté du souffle, Atelier Patrice Rosso, Puycalvel

Informations pratiques

Visite guidée : tracer un trait entre les bâtisseurs médiévaux et la légèreté du souffle 19 et 20 septembre Atelier Patrice Rosso Tarn

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Dans le sillage de la 43e édition des Journées européennes du patrimoine, Patrice Rosso vous ouvre ses portes autour du thème « Patrimoine en péril : raviver, résister, réinventer ».

Cette rencontre invite à relier notre quête de sens contemporaine aux racines d’une géométrie millénaire. Artiste-auteur, Patrice Rosso ne se contente pas de sculpter la matière : il trace un fil invisible entre la rigueur du bâtisseur médiéval et la légèreté du souffle. Sa démarche de synchronisation avec l’univers agit comme un trait d’union sacré, visant à harmoniser l’homme, la terre et le ciel.

Chaque visite guidée dure environ 45 minutes et propose une expérience sensorielle qui commence par le silence : se poser, regarder. Le visiteur est ensuite invité à une déambulation méditative, avançant à son rythme, de cercle en cercle, de forme en forme, vers son propre centre.

Dans l’aire d’épure, le dialogue s’installe avec les modèles d’espace de présence. Ici, on ne se contente pas de voir : on s’assoit, on tient un sceptre, on s’immerge. C’est un processus de reliance, trouver, aimer, se synchroniser, qui mène à une résonance profonde avec les lois de l’équilibre universel.

Atelier Patrice Rosso 4, rue Saint-Salvy, 81440 Puycalvel Puycalvel 81440 Tarn Occitanie 0638552766 https://patricerosso.fr/ https://www.facebook.com/profile.php?id=61557017880687 Maison d’artiste

Dans le sillage de la 43e édition des Journées européennes du patrimoine, Patrice Rosso vous ouvre ses portes autour du thème « Patrimoine en péril : raviver, résister, réinventer ».

© ROSSO Patrice