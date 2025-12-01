Visite guidée traditionnelle du Bourg de Batz Batz-sur-Mer
25 Rue de la Plage Batz-sur-Mer Loire-Atlantique
Début : 2025-12-20 11:00:00
fin : 2025-12-20 12:00:00
2025-12-20
Batz-sur-Mer, destination patrimoine et Petite Cité de Caractère.
Laissez-vous guider avec une guide conférencière pour découvrir les secrets de Batz-sur-Mer et son patrimoine l’église et la Tour Saint-Guénolé, la Chapelle Notre-Dame du Mûrier, les venelles du bourg, l’histoire de Batz-sur-Mer…
Pour cette édition de décembre, laissez-vous guide par l’ambiance de Noël !
Informations et réservation à l’Office de tourisme. .
25 Rue de la Plage Batz-sur-Mer 44740 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 92 36 office.tourisme@mairie-batzsurmer.fr
