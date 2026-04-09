Rencontre gratuite Gérard Boulfray et la laverie à sel Batz-sur-Mer
Rencontre gratuite Gérard Boulfray et la laverie à sel Batz-sur-Mer jeudi 18 juin 2026.
Batz-sur-Mer
Rencontre gratuite Gérard Boulfray et la laverie à sel
Place Adèle-Pichon Batz-sur-Mer Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 18:00:00
fin : 2026-06-18 19:00:00
Date(s) :
2026-06-18
Plongez dans l’histoire des laveries à sel grâce au témoignage familial de Nicolas Esnault‑Boulfray. Dès le XIXᵉ siècle, l’essor de l’industrie concurrence la production artisanale et entraîne la création d’une dizaine de laveries sur la Presqu’île de Guérande.
L’une d’elles, située exactement à l’emplacement qu’occupe aujourd’hui le musée, a été découverte en 1987, et peinte sur le vif en seulement trois séances par Gérard Boulfray. Cette toile saisit la machine à laver le sel telle qu’elle existait avant sa disparition.
À travers le récit de son petit‑fils, cette conférence Pupilles & Papilles redonne vie à ces lieux techniques et humains, révélant les gestes, les machines, les transformations et les bouleversements qu’a connus la filière du sel face à l’industrie.
Un voyage sensible au croisement de l’histoire locale, de l’art et de la transmission familiale. .
Place Adèle-Pichon Batz-sur-Mer 44740 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 82 79 contact.musee@cap-atlantique.fr
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L’événement Rencontre gratuite Gérard Boulfray et la laverie à sel Batz-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-08 par ADT44
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