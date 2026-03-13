Visites couplées musée-saline Du musée au marais –

muséee des marais salants Batz-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09 10:30:00

fin : 2026-04-09 12:30:00

Date(s) :

2026-04-09 2026-04-16 2026-04-23 2026-04-29 2026-05-08 2026-05-15

Partez du Musée des Marais Salants pour rejoindre le marais en vrai une visite couplée musée/saline conçue en partenariat avec les Garçons du Marais.

En deux temps trois mouvements, découvrez l’histoire du sel au musée, puis laissez‑vous guider sur une saline en activité pour comprendre le fonctionnement du marais salant et le savoir‑faire du paludier.

Cette immersion complète, à la fois culturelle et de terrain, invite petits et grands à suivre toutes les étapes de la récolte et à observer de près un paysage façonné par la main de l’homme. Du musée au marais, il n’y a que quelques pas pour vivre une expérience authentique au cœur de la presqu’île de Guérande.

À partir de 6 ans sur réservation – prévoir chaussure et vêtements adaptés à la sortie terrain. .

muséee des marais salants Batz-sur-Mer 44740 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 82 79 contact.musee@cap-atlantique.fr

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English :

L’événement Visites couplées musée-saline Du musée au marais – Batz-sur-Mer a été mis à jour le 2026-03-13 par ADT44