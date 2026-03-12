Visites guidées de l’exposition temporaire Place Adèle Pichon Batz-sur-Mer

Visites guidées de l’exposition temporaire

Place Adèle Pichon Musée des Marais Salants Batz-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07 16:00:00

fin : 2026-04-14 16:45:00

Date(s) :

2026-04-07 2026-04-14 2026-04-21 2026-04-28

Plongez au cœur de l’exposition temporaire Les pouvoirs du Sel lors d’une visite guidée menée par un médiateur du Musée des Marais Salants. Le sel transforme, protège, soigne et révèle à travers objets, récits et pratiques, découvrez les multiples usages, symboles et croyances qui donnent à cette matière tant de pouvoirs.

Cette visite accompagne petits et grands dans une exploration sensible et captivante de l’exposition, révélant la richesse culturelle, patrimoniale et imaginaire de cet or blanc emblématique de la presqu’île de Guérande.

À partir de 8 ans sans réservation tarif de visite comrpis dans le billet d’entrée .

Place Adèle Pichon Musée des Marais Salants Batz-sur-Mer 44740 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 82 79 contact.musee@cap-atlantique.fr

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L’événement Visites guidées de l’exposition temporaire Batz-sur-Mer a été mis à jour le 2026-03-12 par ADT44