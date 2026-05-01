Atelier créatif Petits cadeaux Batz-sur-Mer
Atelier créatif Petits cadeaux Batz-sur-Mer samedi 23 mai 2026.
Batz-sur-Mer
Atelier créatif Petits cadeaux
11 rue de la Plage Batz-sur-Mer Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:30:00
fin : 2026-05-23 11:30:00
Date(s) :
2026-05-23
ATELIER CRÉATIF PETITS CADEAUX
SAMEDI 23 MAI 10H30
Du papier coloré, de la colle, des pinceaux, des crayons, une paire de ciseaux, du petit matériel en tissu ou en bois, tout est réuni pour customiser et préparer de ses petites mains de jolis petits cadeaux. Un atelier animé par les bibliothécaires.
>> Pour les enfants à partir de 6 ans. Durée 1H.
Inscription obligatoire auprès de la médiathèque. .
11 rue de la Plage Batz-sur-Mer 44740 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 89 51 mediatheque@mairie-batzsurmer.fr
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L’événement Atelier créatif Petits cadeaux Batz-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-08 par ADT44
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