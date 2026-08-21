Visite guidée – Visite dans la Réserve Grands Formats, Ateliers de restauration du musée de l’Air et de l’Espace, Dugny

Informations pratiques

Visite guidée – Visite dans la Réserve Grands Formats 19 et 20 septembre Ateliers de restauration du musée de l’Air et de l’Espace Seine-Saint-Denis

Sur le site des ateliers de restauration – Dugny / Accès libre sur inscription auprès du point informations, à l’entrée du site de Dugny (dans la limite d’une jauge de 25 personnes maximum par créneau de visite) / À partir de 10 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Découverte de la Réserve Grands Formats : médiation par nos équipes de la conservation.

LE SAMEDI

– L’aviation à travers l’objectif

Présentation d’appareils photo embarqués à bord des avions : une rencontre entre innovation, image et univers aéronautique pour explorer de nouvelles perspectives de captation en vol.

Cette présentation des appareils photos embarqués fait écho aux collections photographiques présentées dans la Grande Galerie (Site du Bourget), des plaques de verre aux images aériennes.

– Objets et imaginaires de l’espace

À travers des jouets spatiaux et des affiches de science-fiction, cette présentation explore la place de l’espace dans les collections artistiques et anthropologiques du musée et les imaginaires qu’il suscite.

LE DIMANCHE

– Autour de l’espace

À l’occasion des Journées du Patrimoine, découvrez la fusée Ariane 5 et son histoire à travers un temps de médiation permettant d’explorer les enjeux scientifiques, techniques et patrimoniaux liés à cette pièce emblématique.

– Sur les traces de l’aviation

Rendez-vous dans la Réserve Grands Formats pour une immersion au cœur de l’histoire de l’aviation ! Découvrez une présentation d’avions civils, militaires, des modèles les plus anciens aux appareils les plus récents et parcourez l’évolution fascinante de l’aéronautique à travers les époques. Une occasion unique de voyager dans le temps et d’explorer les grandes avancées de l’aviation.

Ateliers de restauration du musée de l’Air et de l’Espace Avenue de la Deuxième-Division-Blindée 93440 Dugny Dugny 93440 Seine-Saint-Denis Île-de-France 01 49 92 70 38 http://www.museeairespace.fr Inauguré au Bourget en 1975, le Musée de l’air et de l’espace de Paris-Le Bourget est un des premiers musées aéronautiques du monde par son ancienneté et par la richesse de ses collections. Ces collections sont exposées dans l’aérogare, conçue par l’architecte Georges Labro, inaugurée en 1937 et inscrite à l’Inventaire des Monuments historiques. Ce bâtiment emblématique de l’architecture aéroportuaire des années 1930 est implanté sur un lieu chargé d’histoire : 1915 : Création du terrain d’aviation du Bourget 1919 : 1er vol commercial Paris-Londres 1927 : Départ de Nungesser et Coli à bord de l’Oiseau Blanc / Arrivée de Lindbergh en provenance de New-York 1930 : Départ de Costes et Bellonte pour New-York à bord du Point d’interrogation 1933 : Fondation d’Air France Et tous les deux ans depuis 1953 : Salon de l’aéronautique. Transports en commun : Bus 133 depuis la gare RER du Bourget, arrêt Gabriel Péri. Ligne H ou D arrêt gare de Garges-sarcelles et bus 133 jusqu’à Gabriel Péri.

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