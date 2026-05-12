Visite guidée Visite naissance de la station d’Hossegor avec Kevin Laussu Soorts-Hossegor
Visite guidée Visite naissance de la station d’Hossegor avec Kevin Laussu Soorts-Hossegor samedi 6 juin 2026.
Soorts-Hossegor
Visite guidée Visite naissance de la station d’Hossegor avec Kevin Laussu
Soorts-Hossegor Landes
Tarif : 17 – 17 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 15:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Partez à la découverte des origines d’Hossegor avec une visite audioguidée immersive, commentée par Kevin Laussu.
Partez à la découverte des origines d’Hossegor avec une visite audioguidée immersive, commentée par Kevin Laussu. Ce parcours vous plonge dans la naissance d’une station balnéaire pensée au début du XXe siècle par des visionnaires, soucieux de créer un lieu harmonieux entre urbanisme, architecture et nature.
Au fil de la visite, découvrez l’influence du tourisme balnéaire et du style basco-landais, qui donne à la ville son identité unique. Villas, espaces publics et paysages témoignent d’un projet cohérent, alliant élégance et modernité.
Vous explorerez aussi le rôle essentiel du lac marin, du canal et du front de mer dans le développement de la station. Une immersion entre patrimoine et histoire pour comprendre toute la singularité d’Hossegor.
Samedi 6 juin
15h 17h
Rendez-vous Office de Tourisme
Réservation en ligne ou à l’Office .
Soorts-Hossegor 40150 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 79 00 tourisme@hossegor.fr
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English : Visite guidée Visite naissance de la station d’Hossegor avec Kevin Laussu
Discover the origins of Hossegor with an immersive audio tour, commented by Kevin Laussu.
L’événement Visite guidée Visite naissance de la station d’Hossegor avec Kevin Laussu Soorts-Hossegor a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Hossegor
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