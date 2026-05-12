Soorts-Hossegor

Visite guidée Visite naissance de la station d’Hossegor avec Kevin Laussu

Soorts-Hossegor Landes

Tarif : 17 – 17 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 15:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Partez à la découverte des origines d’Hossegor avec une visite audioguidée immersive, commentée par Kevin Laussu.

Partez à la découverte des origines d’Hossegor avec une visite audioguidée immersive, commentée par Kevin Laussu. Ce parcours vous plonge dans la naissance d’une station balnéaire pensée au début du XXe siècle par des visionnaires, soucieux de créer un lieu harmonieux entre urbanisme, architecture et nature.

Au fil de la visite, découvrez l’influence du tourisme balnéaire et du style basco-landais, qui donne à la ville son identité unique. Villas, espaces publics et paysages témoignent d’un projet cohérent, alliant élégance et modernité.

Vous explorerez aussi le rôle essentiel du lac marin, du canal et du front de mer dans le développement de la station. Une immersion entre patrimoine et histoire pour comprendre toute la singularité d’Hossegor.

Samedi 6 juin

15h 17h

Rendez-vous Office de Tourisme

Réservation en ligne ou à l’Office .

Soorts-Hossegor 40150 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 79 00 tourisme@hossegor.fr

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English : Visite guidée Visite naissance de la station d’Hossegor avec Kevin Laussu

Discover the origins of Hossegor with an immersive audio tour, commented by Kevin Laussu.

L’événement Visite guidée Visite naissance de la station d’Hossegor avec Kevin Laussu Soorts-Hossegor a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Hossegor