Visite guidée Visite slamée Dinard Côte d’Emeraude Tourisme Dinard
jeudi 13 août 2026 · Dinard Côte d'Emeraude Tourisme · Dinard
Informations pratiques
Dinard
Visite guidée Visite slamée
Dinard Côte d’Emeraude Tourisme 2 Boulevard Féart Dinard Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 15:00:00
fin : 2026-08-13 16:30:00
Date(s) :
2026-08-13
L’artiste slameur Elvi vous invite à une visite alliant patrimoine et puissance poétique. Ce champion de Bretagne et vice-champion de France de slam vous plonge dans une expérience vivante et enrichissante, au fil d’une balade marquée par plusieurs textes et performances. Laissez-vous porter par l’énergie de ses mots, entre récits de l’Histoire, partage d’anecdotes et immersion artistique.
Durée 1h30
Tarifs
– tarif plein 12 €
– tarif réduit* 10 €
– gratuit moins de 7 ans
*Tarif réduit Résident de Dinard (sur présentation d’un justificatif de domicile en cours de validité), Jeune (Étudiant, enfant de 7 à 25 ans), Solidarité (Demandeur d’emploi, bénéficiaire des minima sociaux, personne en situation de handicap). Gratuit pour les guides conférenciers (pour les visites incontournables et thématiques).
Accessibilité visite accessible PMR avec accompagnant.
Lieu de rendez-vous Dinard Côte d’Emeraude Tourisme 2 boulevard Féart Dinard
Réservation des billets obligatoire avant la visite dans l’un des espaces d’accueil de l’Office de Tourisme Communautaire ou sur https://billetterie.dinardemeraudetourisme.com.
Pas de réservation par téléphone ou par e-mail.
Billets ni échangeables, ni remboursables. .
Dinard Côte d’Emeraude Tourisme 2 Boulevard Féart Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 88 30
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English :
L’événement Visite guidée Visite slamée Dinard a été mis à jour le 2026-07-10 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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