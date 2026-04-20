Événement Émeraude Cinéma Wedding nightmare, partie 2 PA de l’Hérmitage Dinard

Dinard

Événement Émeraude Cinéma Wedding nightmare, partie 2

PA de l’Hérmitage 3 Rue des Villes Billy Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 20:30:00

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

Comédie/épouvante-horreur de Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett

Peu après avoir échappé à l’attaque sans merci de la famille Le Domas, Grace découvre qu’elle vient d’atteindre un nouveau niveau dans ce jeu cauchemardesque et elle aura à ses côtés sa sœur dont elle s’était éloignée, Faith. Elle n’aura qu’une seule chance pour à la fois survivre, protéger sa sœur et revendiquer le Haut Siège du Conseil qui gouverne le monde. Cette fois, quatre familles rivales la traquent pour s’emparer du trône, et celle qui l’emportera aura le pouvoir absolu.

Interdit aux de 12 ans.

Durée 1h48 .

PA de l’Hérmitage 3 Rue des Villes Billy Dinard 35780 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 56 88 50 11

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English :

L’événement Événement Émeraude Cinéma Wedding nightmare, partie 2 Dinard a été mis à jour le 2026-04-17 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme