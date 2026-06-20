Visite Guidée VTT Office de tourisme Belle-Isle-en-Terre

Informations pratiques

Belle-Isle-en-Terre

Visite Guidée VTT

Office de tourisme 15 Rue Crec’h Uguen Belle-Isle-en-Terre Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 10:30:00

fin : 2026-07-24 12:30:00

Date(s) :

2026-07-24

Partez pour une balade d’environ 15 kilomètres direction Loc-Envel. Cette communeest grande par son passé et les légendes qui l’entourent. Après la visite de sa magnifique église, découvrez l’exposition qui est installée juste devant pour l’été. Puis prenez la direction du château de Coat-an-Noz pour découvrir l’histoire de Lady Mond. Dès 8 ans. Location VTT électrique ou mécanique et prêt du casque . .

Office de tourisme 15 Rue Crec’h Uguen Belle-Isle-en-Terre 22810 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 43 92 95 07

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English :

L’événement Visite Guidée VTT Belle-Isle-en-Terre a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol