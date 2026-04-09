Belle-Isle-en-Terre

Balade Contée au Crépuscule landes et forêt de Coat-an-Noz

Chapelle du Bois Belle-Isle-en-Terre Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 22:00:00

fin : 2026-07-11 23:30:00

Date(s) :

2026-07-11

Excursion nocturne de 3km narrée par Ewen Rabier, à la rencontre des récits et mystères de la Bretagne d’autrefois. Animation suivie d’un temps convivial autour d’une boisson chaude à la Chapelle du Bois. Inscription obligatoire. .

Chapelle du Bois Belle-Isle-en-Terre 22810 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 48 74 20 71

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English :

L’événement Balade Contée au Crépuscule landes et forêt de Coat-an-Noz Belle-Isle-en-Terre a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol