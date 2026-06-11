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Petits moulins à eau… Château du centre-ville Belle-Isle-en-Terre

Petits moulins à eau… Château du centre-ville Belle-Isle-en-Terre lundi 13 juillet 2026.

Lieu : Château du centre-ville

Adresse : 2 Rue Crec'h Uguen

Ville : 22810 Belle-Isle-en-Terre

Département : Côtes-d'Armor

Début : lundi 13 juillet 2026

Fin : lundi 13 juillet 2026

Tarif :

Belle-Isle-en-Terre

Petits moulins à eau…

Château du centre-ville 2 Rue Crec’h Uguen Belle-Isle-en-Terre Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-13

Date(s) :
2026-07-13

Construire sa petite roue de moulin, aménager des petits barrages dans le ruisseau, et puis faire tourner sa roue… Roues à pales ou roues à auget, la magie opère… Animation réservée aux enfants mais qui plaira tout autant aux parents qui ont gardé leur âme d’enfant… Gratuit pour les adultes accompagnateurs.   .

Château du centre-ville 2 Rue Crec’h Uguen Belle-Isle-en-Terre 22810 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 43 08 39 

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English :

L’événement Petits moulins à eau… Belle-Isle-en-Terre a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol

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