La ruée vers l’or Château du centre ville Belle-Isle-en-Terre
La ruée vers l’or Château du centre ville Belle-Isle-en-Terre jeudi 9 juillet 2026.
Belle-Isle-en-Terre
La ruée vers l’or
Château du centre ville 2 Rue Crec’h Uguen Belle-Isle-en-Terre Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09
fin : 2026-07-09
Date(s) :
2026-07-09
Il n’est pas indispensable de traverser l’Atlantique pour trouver de l’or! La Bretagne est aussi une région aurifère. Il est peu probable de trouver une pépite, mais avec un peu de patience il est possible de recueillir quelques paillettes et de découvrir les minéraux qui jalonnent nos cours d’eau. Pioches, pelles, batées et pans vous attendent ! Pour chaque sortie, prévoir une paire de bottes. .
Château du centre ville 2 Rue Crec’h Uguen Belle-Isle-en-Terre 22810 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 43 08 39
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L’événement La ruée vers l’or Belle-Isle-en-Terre a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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