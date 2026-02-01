Visite guidées avec Les Gens de Cherves Cherves
Visite guidées avec Les Gens de Cherves Cherves mercredi 29 avril 2026.
Visite guidées avec Les Gens de Cherves
Cherves Vienne
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29
fin : 2026-04-29
Date(s) :
2026-04-29
Laissez-vous conter la vie d’autrefois en Haut-Poitou à travers les 14 salles d’exposition de la ferme culturelle de Cherves histoire et géologie, outils anciens, coiffes et costumes d’époque…
Sur réservation.
Laissez-vous conter la vie d’autrefois en Haut-Poitou à travers les 14 salles d’exposition de la ferme culturelle de Cherves histoire et géologie, outils anciens, coiffes et costumes d’époque…
Sur réservation. .
Cherves 86170 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 08 42 15 contact@tourisme-hautpoitou.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite guidées avec Les Gens de Cherves
Learn about life in the Haut-Poitou region in the 14 exhibition rooms of the Cherves cultural farm: history and geology, ancient tools, headdresses and period costumes…
Reservations required.
L’événement Visite guidées avec Les Gens de Cherves Cherves a été mis à jour le 2026-01-28 par Office de Tourisme du Haut-Poitou