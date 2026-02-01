Visite guidées avec Les Gens de Cherves Cherves

Cherves Vienne

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29
fin : 2026-04-29

Date(s) :
2026-04-29

Laissez-vous conter la vie d’autrefois en Haut-Poitou à travers les 14 salles d’exposition de la ferme culturelle de Cherves histoire et géologie, outils anciens, coiffes et costumes d’époque…
Sur réservation.
Cherves 86170 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 08 42 15  contact@tourisme-hautpoitou.fr

English : Visite guidées avec Les Gens de Cherves

Learn about life in the Haut-Poitou region in the 14 exhibition rooms of the Cherves cultural farm: history and geology, ancient tools, headdresses and period costumes…
Reservations required.

