Visite guidées de l’aérodrome Route de l’Aérodrome Comberjon
vendredi 10 juillet 2026 · Route de l'Aérodrome · Comberjon
Informations pratiques
Comberjon
Visite guidées de l’aérodrome
Route de l’Aérodrome Aérodrome Comberjon Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 10:00:00
fin : 2026-08-11 12:00:00
Date(s) :
2026-07-10 2026-07-21 2026-07-24 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-13
Visite commentée comprenant l’historique de l’aéroclub, la biodiversité du site, fonctionnement des avions et présentation des hangars. Découverte de la tour de contrôle. .
Route de l’Aérodrome Aérodrome Comberjon 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 76 07 82 service.tourisme@vesoul.fr
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English : Visite guidées de l’aérodrome
L’événement Visite guidées de l’aérodrome Comberjon a été mis à jour le 2026-06-27 par MAISON DU TOURISME DE VESOUL