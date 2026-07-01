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AGENDA · Comberjon

Visite guidées de l’aérodrome Route de l’Aérodrome Comberjon

vendredi 10 juillet 2026 · Route de l'Aérodrome · Comberjon

Informations pratiques

Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Route de l'Aérodrome
Adresse
Aérodrome
Ville
70000 Comberjon
Département
Haute-Saône
Tarif
Gratuit Gratuit

Comberjon

Visite guidées de l’aérodrome

Route de l’Aérodrome Aérodrome Comberjon Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 10:00:00
fin : 2026-08-11 12:00:00

Date(s) :
2026-07-10 2026-07-21 2026-07-24 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-13

Visite commentée comprenant l’historique de l’aéroclub, la biodiversité du site, fonctionnement des avions et présentation des hangars. Découverte de la tour de contrôle.   .

Route de l’Aérodrome Aérodrome Comberjon 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 76 07 82  service.tourisme@vesoul.fr

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English : Visite guidées de l’aérodrome

L’événement Visite guidées de l’aérodrome Comberjon a été mis à jour le 2026-06-27 par MAISON DU TOURISME DE VESOUL