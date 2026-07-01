Visite guidées de l’aérodrome Route de l’Aérodrome Comberjon

Informations pratiques

Comberjon

Visite guidées de l’aérodrome

Route de l’Aérodrome Aérodrome Comberjon Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 10:00:00

fin : 2026-08-11 12:00:00

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-21 2026-07-24 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-13

Visite commentée comprenant l’historique de l’aéroclub, la biodiversité du site, fonctionnement des avions et présentation des hangars. Découverte de la tour de contrôle. .

Route de l’Aérodrome Aérodrome Comberjon 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 76 07 82 service.tourisme@vesoul.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite guidées de l’aérodrome

L’événement Visite guidées de l’aérodrome Comberjon a été mis à jour le 2026-06-27 par MAISON DU TOURISME DE VESOUL