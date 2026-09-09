Visite guidées du château des évêques, parc, église et village ancien, Château des évêques – Médiathèque Jean de la Fontaine et musée Hofer-Bury, Lavérune

Informations pratiques

Visite guidées du château des évêques, parc, église et village ancien 19 et 20 septembre Château des évêques – Médiathèque Jean de la Fontaine et musée Hofer-Bury Hérault

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visites guidées du château, du parc, du vieux village et de l’église du XIV° siècle

Départ depuis les portes rouges du château :

– Samedi et dimanche à 14h30, 15h30, 16h30

– Dimanche à 15h, visite spéciale pour les enfants (à partir de 6 ans – accompagnés d’un adulte)

Le château des Évêques a été construit au XVIII° siècle, dans un parc planté de platanes et de magnolias, sur l’emplacement d’un ancien château féodal. Il a été la résidence des évêques de Montpellier, parmi lesquels le notable Joachim Colbert de Croissy, neveu du grand Colbert. Le parc contient des bassins et un grand vivier, un jardin à la française, une orangerie. Vendu comme bien national à la Révolution, il est aujourd’hui la propriété de la commune et abrite le musée Hofer-Bury ainsi que la médiathèque Jean de la Fontaine.

A voir à l’intérieur : le salon de musique, dit « à l’italienne », réalisé dans la seconde moitié du XVIII° siècle, classé au titre des monuments historiques, est le joyau de cet ensemble architectural.

Ses murs sont ornés de fines gypseries représentant des instruments de musique, des angelots, des trophées de chasse et autres sujets à la mode sous Louis XV.

La médiathèque Jean de la Fontaine occupe la partie du château qui accueillait les cuisines, la salle à manger et la chapelle. Les destinations initiales de ces pièces sont toujours visibles dans les locaux actuels.

Tout public – gratuit et sans réservation

Château des évêques – Médiathèque Jean de la Fontaine et musée Hofer-Bury Avenue du Château, 34880 Lavérune, France Lavérune 34880 Hérault Occitanie 0499530355 https://laverune.fr Château fort attesté depuis 1100 environ. Il ne reste aucun vestige apparent du château féodal du XIIe siècle. Le château est reconstruit au XVIIIe siècle, ne laissant subsister de l’ancienne demeure du XVIe siècle que l’entrée du nord. Cette porte, surmontée de trois arcs à mâchicoulis, est surtout remarquable par le détail de l’ornementation des parements (têtes, masques, décor végétal, …). Le château est composé de deux étages sur rez-de-chaussée ; deux portes d’entrée à vantaux anciens donnent accès à un grand vestibule et à un escalier avec rampe en fer forgé. A droite du vestibule, une grande salle de musique a été aménagée sur deux niveaux (rez-de-chaussée et premier étage) ; une galerie encorbellée munie d’une rampe en ferronnerie en entoure trois côtés ; elle est ornée de panneaux de gypserie à trophées enrubannés.

Visites guidées du château, du parc, du vieux village et de l’église du XIV° siècle

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