Visite guuidée les légendes d’Alsace

1 place du Dr Maurice Kubler Sélestat Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-25 14:30:00

fin : 2026-04-25 16:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Derrière les façades de Sélestat se cache une Alsace oubliée, celle des légendes ancestrales ! Découvrez les mythes de créatures fantastiques tapies dans l’ombre et les secrets qui ont façonné l’âme alsacienne

Nouveau !

Derrière les façades de Sélestat se cache une Alsace oubliée, celle des légendes ancestrales !

De la fondation de la cité par le géant Sletto aux mystères des sorcières, cette visite guidée est une plongée fascinante dans le folklore régional. Ainsi, découvrez les mythes de créatures fantastiques tapies dans l’ombre et les secrets qui ont façonné l’âme alsacienne. Laissez-vous charmer par une Sélestat pleine de mystères !

Gratuit dans le cadre de l’événement Un printemps pour notre langue. 0 .

1 place du Dr Maurice Kubler Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 07 20 art.histoire@ville-selestat.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Behind the facades of Sélestat lies a forgotten Alsace of ancestral legends! Discover the myths of fantastic creatures lurking in the shadows, and the secrets that have shaped the Alsatian soul

L’événement Visite guuidée les légendes d’Alsace Sélestat a été mis à jour le 2026-01-14 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme