Visite Histoire(s) de famille au Château du Plessis-Macé Château du Plessis-Macé Longuenée-en-Anjou vendredi 10 juillet 2026.

Longuenée-en-Anjou

Visite Histoire(s) de famille au Château du Plessis-Macé

Château du Plessis-Macé 2, Rue de Bretagne Longuenée-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 16:30:00

fin : 2026-07-17 17:15:00

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

Suivez le guide, et découvrez les intérieurs du château du Plessis Macé. Une visite ludique du logis qui ravira petits et grands. .

Château du Plessis-Macé 2, Rue de Bretagne Longuenée-en-Anjou 49770 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 32 67 93 billetterie@anjou-theatre.fr

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L’événement Visite Histoire(s) de famille au Château du Plessis-Macé Longuenée-en-Anjou a été mis à jour le 2026-06-05 par Destination Angers