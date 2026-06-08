Visite Histoire(s) de famille au Château du Plessis-Macé Château du Plessis-Macé Longuenée-en-Anjou
Visite Histoire(s) de famille au Château du Plessis-Macé Château du Plessis-Macé Longuenée-en-Anjou vendredi 10 juillet 2026.
Longuenée-en-Anjou
Visite Histoire(s) de famille au Château du Plessis-Macé
Château du Plessis-Macé 2, Rue de Bretagne Longuenée-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : 12 – 12 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 16:30:00
fin : 2026-07-17 17:15:00
Date(s) :
2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28
Suivez le guide, et découvrez les intérieurs du château du Plessis Macé. Une visite ludique du logis qui ravira petits et grands. .
Château du Plessis-Macé 2, Rue de Bretagne Longuenée-en-Anjou 49770 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 32 67 93 billetterie@anjou-theatre.fr
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L’événement Visite Histoire(s) de famille au Château du Plessis-Macé Longuenée-en-Anjou a été mis à jour le 2026-06-05 par Destination Angers
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