Les petites enquêtes au Château du Plessis-Macé Château du Plessis-Macé Longuenée-en-Anjou

Les petites enquêtes au Château du Plessis-Macé

Château du Plessis-Macé 2, Rue de Bretagne Longuenée-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20 10:30:00

fin : 2026-04-17 12:15:00

Date(s) :

2026-02-20 2026-02-27 2026-04-17 2026-04-24

Le trésor du chevalier Macé a disparu ! Aidez-le à le retrouver en menant l’enquête interrogez les 6 suspects et retrouvez le coupable. .

Château du Plessis-Macé 2, Rue de Bretagne Longuenée-en-Anjou 49770 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 32 67 93 billetterie@anjou-theatre.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Les petites enquêtes au Château du Plessis-Macé Longuenée-en-Anjou a été mis à jour le 2026-01-17 par Destination Angers